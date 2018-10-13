Manisa Valiliği’nden fırsatçılara denetim

TÜRKIYE genelinde fırsatçı ve stokçulara yönelik denetimler devam ediyor. Manisa
Valiliği, devam eden denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer imzasıyla yayımlanan genel emirde, "Kamu düzeni ve güveninin korunması, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla, ilimiz sınırları içerisinde sunulan mal ve hizmetlerin makul, meşru gerekçe olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması, satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye
olan mallar için Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilen işaret şartlarına uyulması, ürünlerde fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edilmesi hukuki bir zorunluluktur" denildi. Denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde idari işlem yapılacak.