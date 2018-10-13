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Valiliği’nden fırsatçılara denetim

Valiliği, fahiş fiyat uygulayan veya stok yaparak fiyat artışına neden olanlara karşı denetimlerin sıklaştırılacağını açıkladı

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Manisa Valiliği’nden fırsatçılara denetim
TÜRKIYE genelinde fırsatçı ve stokçulara yönelik denetimler devam ediyor. Valiliği, devam eden denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer imzasıyla yayımlanan genel emirde, "Kamu düzeni ve güveninin korunması, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla, ilimiz sınırları içerisinde sunulan mal ve hizmetlerin makul, meşru gerekçe olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması, satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri olan mallar için Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilen işaret şartlarına uyulması, ürünlerde fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edilmesi hukuki bir zorunluluktur" denildi. Denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde idari işlem yapılacak.
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Manisa Valiliği’nden fırsatçılara denetim
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