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Tedavisini yaptırdığı kediyi sahiplendi

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Tedavisini yaptırdığı kediyi sahiplendi
MANISA'DA akşam yürüyüşüne çıkan Mehmet Kocaman adlı bir vatandaş, yol ortasında bir kedinin kıvranarak miyavladığını gördü. Kediyi alıp veterinere götüren Kocaman, kalça çıkığı ve kuyruk sokumu kemiğinin kırık olduğunu öğrendi. Kocaman, kedinin tedavi edilmesini istedi. Muayene edilerek iç kanaması durdurulan kedi, ameliyat sonrası sağlığına kavuşacak. ardından kediyi sahipleneceğini söyleyen Kocaman, "Buradan herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkması noktasında çağrıda bulunuyorum" diye konuştu.
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Tedavisini yaptırdığı kediyi sahiplendi
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