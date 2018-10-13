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Tıcaret ’ndan ile iş birliği

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Tıcaret Borsası’ndan Gaziantep ile iş birliği
İZMIR Ticaret (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve beraberindeki meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile li gazetecilerden oluşan heyet, Ticaret Borsası'nı (GTB) ziyaret etti. GTB Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı tarafından karşılanan İzmir heyeti, burada düzenlenen toplantıda iki borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında görüş alış-verişinde bulundu. Görüşmelerin sonunda gıda ve tarım ticaretinde Türkiye'nin en önemli iki şehri arasında e-ticaret sisteminin geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Gaziantep GTBBAZAAR ve İzmir E-Commodity Bazaar, ulusal ve uluslararası alanda güç birliği yaparak ortak faaliyetlerde bulunacak. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Dönem Tarım 4.0'ın yani akıllı tarımın dönemi. Bilgisayar destekli kontrol sistemleri, yazılım ve donanım araçları, dijital sensörlerle donatılmış makineler, birbirleriyle iletişim halindeki nesneler, tarımı bambaşka bir boyuta taşıyor. Hem sosyal hem ekonomik açıdan çok ciddi sonuçlar doğuracak" dedi.
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Tıcaret Borsası’ndan Gaziantep ile iş birliği
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