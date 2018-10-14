‘657’ okulun maskotu oldu

İZMIR'DE
bulunan Konak İzmir
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini yaşam alanı olarak belirleyen bir kedi, okulun maskotu oldu. Sabah ders zili çalmadan okul kapısının açılmasını bekleyip gün boyu okul içerisinde dolaşan kedi, akşam da öğretmenler ve öğrencilerle birlikte okulu terk ediyor. Onun bu davranışı öğretmenlerin dikkatini çekince ona 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundan esinlenerek '657' ismi verildi. Kedi 657'nin hikayesini anlatan okul müdürü Özkan, "4-5 kedi okula gelip gidiyordu ama bir tanesi bizimle kaldı. Onunla iletişimimiz arttı. Öğretmenler ve öğrenciler onu çok sevdi. Bu yüzden ona 657 ismini verdik. Derslere girer ama öğretmen sınıfa girdiğinde hemen çıkar. Gelen giden 'ne güzel kedi' deyince 'o bizim kadrolu kedimiz' diyoruz. Bunun hakkını da veriyor" dedi.