Bucalı kadınlar duvarları boyadı

BUGÜN NELER OLDU

kadınlar, belediyenin resim kursuna katılıyor. Kurs sayesinde geliştirdikleri yeteneklerini çevreyi ve mekanları güzelleştirmek için ortaya koymak isteyen Bucalı kursiyerler, el ele verip Buca Belediyesi'nin kırsal Doğancılar Mahallesi'ni kalkındırma projesine destek verdi. Her sabah, Buca Belediyesi'nin ekonomik kalkınmaya yönelik olarak lavanta üretimini teşvik edip ve köy turizmini geliştirme çalışmaları yaptığı Doğancılar'a gelen 16 kadın, ellerinde boya kovaları ve fırçalarıyla resimler yapıyor.