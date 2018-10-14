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Çeşmeli turizmciler sezonu değerlendirdi

ÇEŞTOB ve Alaçatı Turizm Derneği’nin sezon sonu buluşmasında bir araya gelen Çeşmeli turizmciler, 2018’i turizm sezonunu değerlendirdi

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Çeşmeli turizmciler sezonu değerlendirdi
SON 5 YILA GÖRE DAHA IYI
ÇEŞME Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) ve Alaçatı Turizm Derneği'nin "Sezon Sonu Buluşması" gerçekleştirildi. Çeşmeli turizmcilerin 2018 yılı turizm sezonunun değerlendirdiği toplu öncesinde bir kokteyl düzenlendi. Kokteylin ardından da 2 saat kadar süren bir toplantı gerçekleştirildi. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, 3-4 aydır Alaçatı Turizm Derneği ile birlikte bir sinerji oluşturarak toplantılar ve ziyaretler yaptıklarını belirtti. 2018 yılı turizmini değerlendiren bir dosya hazırladıklarını belirten Demir, "5 yıldızlı oteller ve butik otellerde geceleme oranı ile ilgili bir inceleme yaptık. Bu yıl 2 milyonun üzerinde bir geceleme gerçekleşti. Son 5 yıla göre daha iyi durumdayız" diye açıkladı.

TURIZM 6 AYA ÇIKMALI
ÇEŞME'NIN nüfusunun son 10 yılda 25 kat arttığını belirten Demir, "Kurban Bayramı'nda bunu yaşadık. 'Bayramda gelmeyin, Eylül'de gelin' dedik. Bu sözümüzden dolayı eleştiri aldık. Ama bu sözümüzün arkasında reklam vardı. Kurban Bayramı'nda, gerçekten 'Gelmeyin' diyecek kadar doluyduk. Gelen insanlar yer bulamayınca plajlarda yatıyor. Bu da Çeşme'ye bir katkı sağlamıyor. Bu nedenle 'Bayramda gelmeyin, Eylül'de gelin' dedik. Bu sözümden dolayı, Yakup Demir olarak yüzde 90 olumlu tepki gördüm" dedi. Alaçatı Turizm Derneği Genel Sekreteri Esra Koçdemir ise, "Yaz sezonu, geçmiş sezonlara göre daha olumluydu. Alaçatı'da 2-3 ay süren sezonun 6 aya çıkmasını istiyoruz" dedi.
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Çeşmeli turizmciler sezonu değerlendirdi
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