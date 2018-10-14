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Çoban uçuruma düşüp öldü

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Çoban uçuruma düşüp öldü
MANISA'NIN Demirci İlçesi'nde çobanlık yapan 27 yaşındaki , geçtiğimiz sabah koyun otlatmaktan döndükten sonra sürüdeki 3 koyunun eksik olduğunu fark etti. Çoban koyunları aramak için Hırkalı ve Çavullar mahalleleri sınırındaki Oğlançay Deresi mevkiine döndü. Habip Gülseren, koyunlarını ararken yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştü. Akşam dönmeyince ailesi, mahalle sakinleriyle birlikte Habip Gülseren'i aramaya çıktı. Yapılan aramalar sırasında Gülseren'in cesedi uçurumda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarmanın incelemesi sonrası Habip Gülseren'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Çoban uçuruma düşüp öldü
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