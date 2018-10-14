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Dev cezvede Türk kahvesi

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Dev cezvede Türk kahvesi
BU yıl 3. kez kapılarına açan Kahve Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İzmir Arena'da gerçekleşen festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin ikinci gününde dev bir cezvede pişirilen Türk kahvesi, yaklaşık bin ziyaretçiye ikram edildi. Festival alanında bulunan dev kahve kavurma makinesi de ilgi çekti. Kahve ikramının ücretsiz olduğu festivalde 2017'de Güney Kore'de gerçekleşen Dünya Kahve Kavurma Şampiyonası'nda birinci olan Rubens Gardelli misafirlere kahve ikramında bulundu.
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Dev cezvede Türk kahvesi
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