Dev cezvede Türk kahvesi

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yıl 3. kez kapılarına açan İzmir
Kahve Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İzmir Arena'da gerçekleşen festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin ikinci gününde dev bir cezvede pişirilen Türk kahvesi, yaklaşık bin ziyaretçiye ikram edildi. Festival alanında bulunan dev kahve kavurma makinesi de ilgi çekti. Kahve ikramının ücretsiz olduğu festivalde 2017'de Güney Kore'de gerçekleşen Dünya Kahve Kavurma Şampiyonası'nda birinci olan Rubens Gardelli misafirlere kahve ikramında bulundu.