Engelliler için kapak topluyorlar

BUGÜN NELER OLDU

kapak hayatı değiştirir" sloganıyla yola çıkan Bayraklı'da Özkanlar İlkokulu öğrencileri, engellilere destek olmak amacıyla kampanya başlattı. Kapmanya kısa zamanda büyüdü. Minik öğrenciler, duyarlılığın artması gerektiğini belirterek, tüm okullardaki öğrenci arkadaşlarına kampanya başlatma çağrısında bulundu. Öğrenciler ve öğretmen Tülin Yaşar'ın Bayraklı Belediyesi iş birliğiyle engellilere tekerlekli sandalye almak için başlattıkları "Bir kapak hayatı değiştirir" kampanyasıyla binlerce kapak toplandı. Evlerinde ve çevrelerinde topladıkları kapakları sınıfta bulunan geri dönüşüm kutusunda biriktiren öğrenciler, daha sonra kapakları tekerlekli sandalyeye dönüşmesi için Bayraklı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne teslim etti.