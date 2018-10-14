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İki günlük bebeğin damarı stentle açıldı

’de dünyaya gelen Güneş bebeğin, kalp damarı kapalı halde doğduğu tespit edildi. Doktorlar, doğumundan bir gün sonra minik bebeğin kapalı olan damarını stent ile açtı

Giriş Tarihi: 14.10.2018
İki günlük bebeğin damarı stentle açıldı
'de Gülistan Durmuş, 29 Eylül'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ege Doğumevinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi, aile bebeklerine "Güneş" adını verdi. Doğumunun ikinci gününde taburcu etmeye hazırladıkları Güneş bebeğin nefes almakta zorlandığını ve vücudunun morardığını fark eden doktorları, onu hemen yoğun bakım ünitesine aldı.Tetkiklerde bebeğin kalbinden akciğerine giden bir damarın kapalı ve kalbinin delik olduğu tespit edilince operasyon kararı alındı. Prof. Dr. Nazmi Narin başkanlığındaki ekip, 2 günlük bebeğin şah damarından girerek doğum sonrası kapanan damarı stentle açtı. Böylece rahat bir şekilde nefes alması sağlanan Güneş bebek, kuvöze alındı. Bir süre daha hastanede kalacak olan Güneş bebek, tedavisinin ardından evine gidecek ve 1 yaşına geldiğinde delik olan kalbi için operasyondan geçecek.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Bebeğin hayati tehlikeyi atlattığını vurgulayan Prof. Dr. Nazmi Narin, "Operasyon yapılmasaydı Güneş bebeğin nefes alamadığı için kısa sürede hayatını kaybetme durumu vardı. Kalpteki kan akciğere pompalanamıyordu. Yapılması gereken şey kalpten çıkan iki damar arasındaki bağlantıyı sağlamaktı" diye konuştu. Baba Ebubekir Durmuş, "Bebeğimiz adı gibi bizim hayatımıza Güneş gibi doğdu. Doktorlarımızın yaptığı başarılı bir ameliyat ile sağlığına kavuştu" şeklinde konuştu. Anne Gülistan Durmuş ise, "Bebeğim kuvözde olduğu için henüz kucağına alıp sevemedim, taburcu edildikten sonra özlemimi gidereceğim" dedi.
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İki günlük bebeğin damarı stentle açıldı
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