Karşıyaka dibe vurdu

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka, evinde Altındağ Belediyespor'a mağlup oldu. Kötü gidişin önüne geçemeyen Kaf-Kaf, ligin dibine demir attı. Karşıyaka taraftarları maçın bitimine 10 dakika kala teknik direktör Aytekin Sümbül'e tepki göstererek, "Aytekin dışarı, yönetim uyuma Aytekin'i kovala" şeklinde tezahüratta bulundu. Tribünler müsabaka sonunda futbolcuları ise alkışlarla protesto edip, "Sabrımız taşıyor" mesajı verdi. Karşılaşmanın 39'uncu dakikasında Altındaği öne geçti. Sağ kanattan Bülent'in ortasında arka direkte Berkay boş pozisyonda yükselmeden kafayı vurdu, top köşeden ağlara gitti: 0-1. 60'ta KSK'de Battal'ın kullandığı frikikte meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı. 90'da gelişen Altındağ kontratağında KSK savunmasında Cenk son anda topa ayak koyarak mutlak bir golü önledi. Altındağ Belediyespor maçı 1-0 kazandı.