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Karşıyaka dibe vurdu

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Karşıyaka evinde Altındağ Belediyespor’a 1-0 mağlup Altay’dan bol gollü prova oldu. 5 puanda kalan yeşil-kırmızılılar, puan cetvelinde son sıraya geriledi

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Karşıyaka dibe vurdu
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka, evinde Altındağ Belediyespor'a mağlup oldu. Kötü gidişin önüne geçemeyen Kaf-Kaf, ligin dibine demir attı. Karşıyaka taraftarları maçın bitimine 10 dakika kala teknik direktör Aytekin Sümbül'e tepki göstererek, "Aytekin dışarı, yönetim uyuma Aytekin'i kovala" şeklinde tezahüratta bulundu. Tribünler müsabaka sonunda futbolcuları ise alkışlarla protesto edip, "Sabrımız taşıyor" mesajı verdi. Karşılaşmanın 39'uncu dakikasında Altındaği öne geçti. Sağ kanattan Bülent'in ortasında arka direkte Berkay boş pozisyonda yükselmeden kafayı vurdu, top köşeden ağlara gitti: 0-1. 60'ta KSK'de Battal'ın kullandığı frikikte meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı. 90'da gelişen Altındağ kontratağında KSK savunmasında Cenk son anda topa ayak koyarak mutlak bir golü önledi. Altındağ Belediyespor maçı 1-0 kazandı.
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Karşıyaka dibe vurdu
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