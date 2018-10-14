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Manisa’dan için yardım çağrısı

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Manisa’dan Gazze için yardım çağrısı
MÜSLÜMAN ülkelere, 'yi gündemlerine almaları ve yardımda bulunmaları çağrısında bulunuldu. İsrail tarafından abluka altında tutulan Gazze'de halkın sağlıktan barınmaya, eğitimden gıdaya kadar pek çok temel ihtiyacını karşılayamaz hale geldiğini belirten İHH Manisa İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Turhan, tüm Müslüman ülkelere çağrıda bulunarak Gazze'yi gündemlerine almalarını istedi. İsrail tarafından Filistin halkına yapılan zulmün her geçen gün arttığına dikkat çeken Turhan, "Filistin Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde şu ana kadar, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucunda 190'dan fazla sivil şehit olurken, 427 kişi de ağır yaralandı. Saldırılar sonucunda birçok kişi sakat kaldı. Saldırılar sonucunda toplamda 19 bin 640 kişi zarar gördü. Her geçen gün Filistin'deki zulmünü artıran İsrail'e karşı bizler de mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
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Manisa’dan Gazze için yardım çağrısı
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