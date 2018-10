Meslek liseleri fabrika gibi

BUGÜN NELER OLDU

zmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, birçok sektörün ara eleman ihtiyacını gidermek için projeler geliştirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kısa sürede çalışmalarının meyvesini almaya başladı. İzmir 'de her 100 öğrenciden 57'si meslek liselerini tercih etti. Bu oran ile İzmir, Türkiye'de en fazla meslek lisesi tercih edilen kent oldu. İzmir, döner sermaye alanında ise meslek liselerinde üretilen malın geri dönüşü ile birlikte 14. sıradan 4. sıraya yükseldi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, meslek liselerindeki başarıyı sadece bilgi aktarma yoluyla değil aynı zamanda öğrencilere aktarılan duygunun da geri dönüşümü olarak aldıklarının altını çizdi. Yahşi, "Öğrencilerin bilgilere her an ulaşabiliyor. Bizim için önemli olan onlara duygu ve girişimciliği aktarmak. 'Steve Jobs'lar, 'Bill Gates'ler çıkarmamız lazım. Akademik başarının yanında öğrenciye muhakkak merhamet, adalet, şefkat ve girişimcilik ruhunu vereceksin" dedi.İzmir'de bulunan 133 adet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 88 bin 607 öğrenci eğitim görüyor. Mesleki Eğitim Merkezleri'nin de örgün eğitime dahil edilmesiyle birlikte okul sayısı 148'e yükseldi. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nde 47 alanda eğitim öğretim verildiğini belirten Yahşi'nin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak amaçlarının bakanlığın belirttiği yüzde 60 olan okullaşma oranını yakalamak olduğunu vurguladı. Öğrencilere bilgi aktarmanın yanı sıra duygunun önemine de değinen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, özellikle çocuklara merhamet, adalet, şefkat duygularını aşıladıklarını belirtti. İzmir'de bu değişimin meslek liselerinde başarı yükselişinde fark edildiğini söyleyen Yahşi, kısa sürede geri dönüşüm aldıklarının altını çizdi.Yahşi, "Son dönemde döner sermaye anlamında üretilen malların katma değer olarak geri dönmesinde büyük bir yükseliş var. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Dediğimiz gibi sadece eğitim ve bilgi aktarmıyoruz. Öğrencilere girişimciliğin yanı sıra duygu anlamında birçok değer aktarıyoruz. Onların hazırladığı yemekleri yiyoruz. Eğitim kurumlarımızda onların yaptığı masa, sandalye, sıra ve pencereleri kullanıyoruz. Geçen yıl meslek liselerine 2 milyon 186 bin lira, bu yıl ise 600 bin liralık sipariş verip öğrencilerimize hazırlattık. Bu çok güzel bir duygu. Bu projeyle hem meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz, kendilerine inanıyor, güveniyor. Hem de bizim onlara inandığımızı görünce hevesleri ve başarıları daha da artıyor. Bir yandan devletin kasasına para girerken, diğer yandan da öğrenciler kazandıkları parayla harçlıklarını çıkartıyor" dedi. İzmir'deki meslek gelişim akademisinde öğretmenlere verilen eğitimin yansımasını aldıklarını da ifade eden Ömer Yahşi, "Öğretmenlerimizin bilgiyle beslenmesi lazım.Bu anlamda öğretmenlerimizin her daim kendini yenileyebileceği ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Biz karşılığı olan, öğrencinin zihnine, yüreğine, kalbine dokunacak, ileriye dönük projeler üzerinde duruyoruz" diye konuştu.