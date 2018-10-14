Püskürtmeli kemoterapi mucizesi

EGE
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kanser
hastalığının tedavisinde kapalı püskürtmeli kemoterapi yöntemini (PIPAC) uygulayan Türkiye'deki sayılı merkez arasında yer alıyor. Damar yolundan verilen kemoterapiye göre daha az yan etkisi olan yöntem ile hastaların yaşam süreleri de uzuyor. Püskürtmeli kemoterapinin, damar yoluyla uygulanan kemoterapi yöntemine göre daha az yan etkisi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Özgür Taylan Sezer ise "Günümüzde bu yöntem başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yaygın bir şekilde uygulanıyor. Ülkemizde ise birkaç merkezden biri olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu yöntemi uyguladığımız hastalarımızın durumu gayet iyi ve tedavi süreçleri başarı ile devam ediyor. Damar yoluyla uygulanan kemoterapiye göre yan etkileri daha az ve kanser dokusuna daha etkili. Böylelikle hastaların yaşam süresini iki hatta üç kat süre ile uzatabilen bir yöntem" dedi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin pek çok ilke imza attığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Tıp Fakültemizin akademik performansının Türkiye'de ilk sırada yer almasının yanı sıra özellikle tedavi yöntemlerinde ülkemizde öncülük ediyor" diye konuştu.