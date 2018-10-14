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Seçimlerin yükünü kadınlar üstlenecek

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Seçimlerin yükünü kadınlar üstlenecek
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, partisinin Aliağa İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Büyükdağ, İlçe Kadın Kolları yönetimi ve mahalle başkanları ile istişare toplantısı yaptı. AK Parti'nin kadınlara en çok değer veren siyasi parti olduğunu ifade eden Büyükdağ, "Önümüzdeki yerel seçimlerde de partimizin yükünü kadınlarımız omuzlayacak. Kadınlarımız sadece seçim dönemlerinde değil, sürekli olarak sahada çalışıyor. Yerel seçimlerde partimizin başarısı için de sandık bazlı ciddi bir saha çalışması yapıyoruz" dedi.
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Seçimlerin yükünü kadınlar üstlenecek
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