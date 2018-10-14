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Yeniler yüzleri güldürdü

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Yeniler yüzleri güldürdü
SPOR Toto Süper Lig'de geride kalan 8 haftada aldığı 4 galibiyet ve 4 yenilgiyle 12 puan toplayan Göztepe'de, sezon başında takıma katılan isimler gösterdiği performansla şimdiden takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Göztepe'de, sezon başında takıma katılan isimlerden Titi, Gassama, Yasin, Borges ve Alpaslan gösterdikleri performansla Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın vazgeçilmezleri arasına girdi. temsilcisinde Borges 630 dakika, Alpaslan Öztürk de 518 dakika süre alarak Bayram Bektaş'ın vazgeçilmezleri arasında kendilerine yer buldu.
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Yeniler yüzleri güldürdü
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