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Zehir tacirlerine geçit yok

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Zehir tacirlerine geçit yok
MANISA İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda A.E. (22), T.B. (31), H.G. (22) ve T.Y. (27) evlerinde gözaltına alındı. Narkotik köpeği 'Asi'nin de katıldığı operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen A.E, T.B, H.G. ve T.Y. buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Zehir tacirlerine geçit yok
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