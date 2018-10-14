Zehir tacirlerine geçit yok

MANISA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu
satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda A.E. (22), T.B. (31), H.G. (22) ve T.Y. (27) evlerinde gözaltına alındı. Narkotik köpeği 'Asi'nin de katıldığı operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen A.E, T.B, H.G. ve T.Y. buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.