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Giriş Tarihi: 15.10.2018
AK Parti Manisa’dan 1. İstişare Toplantısı
AK Parti, 'da bir ilki gerçekleştirerek 574 mahalle teşkilat başkanıyla bir araya geldi. '1. Mahalle Başkanları ' Şehzadeler ilçesindeki Veziroğlu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İl Başkanı ve milletvekillerinin ortak mesajı önümüzdeki ler olurken, mahalle teşkilatlarıyla yol haritaları da paylaşıldı. Yerel seçimlerde zafere ulaşmak için harekat planları yaptıklarını ifade eden İl Başkanı Berk Mersinli, "Önümüzdeki yerel seçimler için biz AK Parti'nin birer neferleri olarak zafere ulaşmak için harekat planlarımızı yapıyoruz. AK Parti'nin birinci adayı AK Parti'dir. Ondan sonra isimleri koyarız. Önümüzdeki yerel seçimlere gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
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AK Parti Manisa’dan 1. İstişare Toplantısı
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