AK Parti Manisa’dan 1. İstişare Toplantısı

AK
Parti, Manisa
'da bir ilki gerçekleştirerek 574 mahalle teşkilat başkanıyla bir araya geldi. '1. Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı
' Şehzadeler ilçesindeki Veziroğlu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İl Başkanı Berk Mersinli
ve milletvekillerinin ortak mesajı önümüzdeki yerel seçim
ler olurken, mahalle teşkilatlarıyla yol haritaları da paylaşıldı. Yerel seçimlerde zafere ulaşmak için harekat planları yaptıklarını ifade eden AK Parti
İl Başkanı Berk Mersinli, "Önümüzdeki yerel seçimler için biz AK Parti'nin birer neferleri olarak zafere ulaşmak için harekat planlarımızı yapıyoruz. AK Parti'nin birinci adayı AK Parti'dir. Ondan sonra isimleri koyarız. Önümüzdeki yerel seçimlere gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.