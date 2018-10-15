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Balkanlar buluşuyor

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Balkanlar buluşuyor
MUSTAFA Kemal Atatürk'ün direktifleriyle ilk kez 1935 ve 1936 yıllarında düzenlenen "Balkanlılar Halk Dansları Festivali"ni yeniden canlandıran , festivalin 13. yılında yine görkemli bir şölene ev sahipliği yapacak. Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" sözünün ardından başlattığı ve Balkan kardeşliğini pekiştirmeyi amaçladığı Festival, bu sene 24- 26 Ekim arasında gerçekleştirilecek. Festivale ev sahibi 'nin yanı sıra Arnavutluk, , , Hırvatistan, Karadağ, , Makedonya, Romanya, , ve konuk olacak.
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