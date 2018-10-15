Balkanlar buluşuyor

MUSTAFA
Kemal Atatürk'ün direktifleriyle ilk kez 1935 ve 1936 yıllarında düzenlenen "Balkanlılar Halk Dansları Festivali"ni yeniden canlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi
, festivalin 13. yılında yine görkemli bir şölene ev sahipliği yapacak. Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" sözünün ardından başlattığı ve Balkan kardeşliğini pekiştirmeyi amaçladığı Festival, bu sene 24- 26 Ekim arasında gerçekleştirilecek. Festivale ev sahibi Türkiye
'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek
, Bulgaristan
, Hırvatistan, Karadağ, Kosova
, Makedonya, Romanya, Sırbistan
, ve Yunanistan
konuk olacak.