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kadınlar unutulmadı

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Çiftçi kadınlar unutulmadı
ERKUNT Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, tarım sektöründe büyük bir özveriyle çalışan kadınların 15 Ekim Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadın istihdamının ekonomiye can verdiğini dile getiren Armağan "Ülke olarak kalıpları ve alışkanlıkları kırabilmeli ve yeni ufuklara bakabilmeliyiz. Demeliyiz ki; toplumun yarısı kadın, o halde kadın iş gücü muhakkak değerlendirilmeli ve onlara da fırsat verilmeli. Ben babalarınannelerin kız çocuklarını önce okutmak, sonra çalışma hayatlarını desteklemek adına giderek daha olumlu adımlar atacaklarını görüyorum" dedi.
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Çiftçi kadınlar unutulmadı
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