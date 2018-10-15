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‘Eğıtım içın ’ 11’ıncı yılına başladı

Giriş Tarihi: 15.10.2018
‘Eğıtım içın el ele’ 11’ıncı yılına başladı
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin 2008-2009 eğitim öğretim yılında hayata geçirdiği "Eğitim için " projesi 11. yılında da dayanışmanın, birlik ve beraberliğin simgesi olmaya devam ediyor. 11 yılda 4 bin 865 öğrencinin faydalandığı "Eğitim İçin El Ele" projesinin yeni eğitim öğretim dönemi ilk ders zilini Belediye Başkanı Osman Zolan çaldı. Yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyen Başkan Zolan, Eğitim İçin El Ele projesinin dayanışma ve kardeşlik anlamında farklı bir boyutu olduğunu ifade etti. Başkan Zolan, "Bu proje birbirimize sahip çıkmayı ortaya koyuyor. İnşallah sizlerde üniversitede okurken sizlerden sonra gelen gençlere aynı şekilde katkı sağlayacaksınız" dedi. Büyükşehir Belediyesi Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi'nde verilecek eğitimlerde kullanılacak kitap ve deneme sınav setleri de Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.
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‘Eğıtım içın el ele’ 11’ıncı yılına başladı
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