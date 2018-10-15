Hatalı sürücüleri ‘drone’ yakaladı

İzmir
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri insansız hava aracı drone kullanarak denetim yaptı. Egeli Sabah
olarak drone ile yapılan trafik denetimlerini yerinde takip ettik. Yaklaşık 1 saatlik denetimde emniyet kemeri takmayan 20 sürücü, kask takmayan 11 motosiklet sürücüsü, kırmızı ışık
ta geçen 3 şoför 'drone' kamerasına yakalandı. Bir saatte 34 sürücüye toplam 4 bin 53 lira ceza kesildi. Drone'a yakalandığını çevirme noktasında öğrenen sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Son yıllarda popülaritesi her geçen gün daha da artan insansız hava araçları günden güne daha küçük bir yapıya kavuştu. Vatandaşlar tarafından havadan çekim yapmak için kullanılan drone'lar İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından denetim için kullanılıyor. Trafik ekipleri tarafından Basmane semti Mürselpaşa Bulvarı
'nda gerçekleştirilen drone'lu denetimi Egeli Sabah olarak yerinde takip ettik. Mürselpaşa Bulvarı ile Bozkurt Caddesi'nin kesiştiği noktadaki kavşakta drone'u uçuran ekipler buradan kural ihlali yapan sürücüleri görüntüledi. Drone kamerasına yakalanan kuralsız sürücüler buradaki polisler tarafından telsizle Basmane 9 Eylül Meydanı'ndaki diğer ekiplere bildirildi. İzmir Fuarı'nın 9 Eylül kapısı önündeki trafik ekipleri kurallara uymayan sürücüleri durdurup ceza yazdı. Drone kamerasına yakalandığını öğrenen sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Havadan yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmayan 20 sürücüye 108'er liradan toplam 2 bin 160 lira ceza kesildi. Ayrıca 3 sürücü kırmızı ışıkta geçerken drone kamerası tarafından görüntülendi. 3 sürücüye 235'er liradan toplam 705 lira kırmızı ışık cezası kesildi. Kask takmayan 11 motosiklet sürücüsü ise 108'er liradan toplam bin 188 lira ceza yedi. Drone ile havadan trafik denetimlerinin her gün yapılmaya başladığını söyleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, "Bugün sizin de yerinde takip ettiğiniz drone ile yaptığımız denetimde kural ihlali yapan 34 sürücü tespit ettik. Drone tarafından kural ihlalinin görüntülendiğini öğrenen sürücüler şaşırıyorlar. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Drone ile yaptığımız denetimler aralıksız devam edecek. Drone'un yanı sıra son 24 saatte İzmir içinde yaptığımız bütün trafik denetimlerimizde 4 bin 106 aracı kontrol ettik. Eksiği bulunan bin 581 araca ceza uyguladık" diye konuştu.