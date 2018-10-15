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Kirazlı çiftçilere küçükbaş desteği

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Kirazlı çiftçilere küçükbaş desteği
KIRSAL kesimi destekleme projesi kapsamında düzenli geliri olmayan köylülere binlerce küçükbaş hayvan veren , son olarak Kiraz'daki 152 üreticiye 606 koyun ve keçi dağıttı. Büyükşehir Belediyesi, Türk tarımına "rol model", çiftçiye ise "umut" olmaya devam ediyor. 'Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi' projesi kapsamında yeterli gelir kaynağı olmayan köylülere binlerce küçükbaş hayvan dağıtan İzmir'in yerel yönetimi, bu kez Kiraz'da 606 hayvan daha dağıttı. Büyükşehir'in uzman kadrosunun verdiği yetiştiricilik eğitimlerini tamamlayan 12'si kadın 152 vatandaş, bütçelerine ek gelir sağlayacak hayvanlarını kurayla teslim aldı. Kiraz ilçesine bağlı köylerden gelen hak sahiplerinin keçileriyle buluşma anları ise görülmeye değerdi.
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Kirazlı çiftçilere küçükbaş desteği
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