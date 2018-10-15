Mınık Yunus Emre yardım elı beklıyor

BALIKESİR'DE
3 aylık bebeğin katarakt olduğu doktor kontrolünde ortaya çıktı. Anne ve babasının sesini duyan ancak göremeyen minik Yunus Emre'nin ameliyat olabilmesi için 33 bin liraya ihtiyaç var. Ayvalık'ta ikamet eden Turgay (30) ve Tuğbanur İpek (25) çiftinin 2 yaşındaki çocuğu İsmail'in ardından 3 ay önce Yunus Emre adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Rahatsızlanan minik Yunus Emre için Ayvalık Devlet Hastanesine
koşan İpek çifti, çocuklarının görmediğini öğrendi. Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen
Yunus Emre'nin kısa zaman içerisinde ameliyat edilmesi gerektiğini öğrenen aile, ameliyat için gerekli toplam 33 bin lirayı bulmak için, ne yapacaklarını düşünmeye başladı. Baba Turgay İpek, "Ben bir maden şirketinde kepçe operatörlüğü yapıyorum. Evim kira. Eşim Tuğba da çalışmıyor evde çocuklarımıza bakıyor. Minik bebeğimiz için yardım bekliyorum" dedi.