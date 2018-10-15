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Otizmin duvarını yüzme ile yıkıyor

Otizmli , babasının desteğiyle tanıştığı yüzme sporuyla sosyalleşerek hayata yeni bir başlangıç yaptı

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Otizmin duvarını yüzme ile yıkıyor
MANİSA'DA Şehzadeler İlçesi'nin Kuşlubahçe Mahallesi'nde yaşayan Akalın ailesinin 3 çocuğundan en büyüğü otizmli , babası 'ın yönlendirmesi, ayrıca çevresindekilerin de desteğiyle 5 yaşında yüzmeye başladı. Yaptığı spor sayesinde çevresiyle iletişimi de artan Murat Akalın, kendisini daha iyi ifade etmeye başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu'nda haftanın 4 günü yüzmeye gelen Murat Akalın, "Burada yüzerken, çok mutluyum" dedi. Babası Bülent Akalın ve annesi Gülsül Akalın ise, "Çocuğumuz yüzmeye başladıktan sonra konuşmaya başladı. Daha öncesinde günde 2-3 kelime kullanabiliyordu. Yüzme öğrenmesinden sonra daha sosyal olmaya başladı. Karada yapamadığı hareketleri, suyun içerisinde yaptığı için kendisini çok özgür hissediyor. Arkadaş çevresinin artması ve hocaların desteğiyle sosyal bakımdan çok gelişti. Oğlumuzun hedefi, milli sporcu olarak yarışarak, 'yi yurtdışında temsil etmek istiyor" diye konuştu.
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Otizmin duvarını yüzme ile yıkıyor
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