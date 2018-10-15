Testud’dan tanıtım atağı

TÜRKIYE'NIN
termal zenginliklerini yurt dışında tanıtmak amacıyla kurulan Termal Sağlık ve Turizm Derneği, Denizli
, Afyonkarahisar
, Muğla
, İzmir
, Balıkesir
, Bursa
ve Ankara'yı pilot il olarak belirledi. TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, yaklaşık 6 aydan beri hemen hemen bütün termal kentleri ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını belirterek, kentlerin yabancılara hangi düzeyde hizmet verebileceklerini belirlediklerini kaydetti. Yaptıkları kapsamlı araştırmalar sonucunda yurt dışında öne çıkartacakları Denizli, Afyonkarahisar, Muğla, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Ankara olarak belirlediklerini aktaran Yılık, "İlk etapta bu 7 pilot il üzerinde tanıtım çalışmalarımızı yoğunlaştırıp diğer iller için de çalışmaları başlatacağız. Kasım ayında çalışmamızın ilkini gerçekleştirerek, ticaret odası temsilcileri, seyahat acentaları, doktorlar, bloggerlar ve gazetecilerin bulunduğu 90 kişilik heyetle bu illeri gezeceğiz" dedi.