Başkonsolostan bilim ve sanat için bağış

YILIN
7 ayını Almanya'nın Hamburg kentindeki evinde, diğer bölümünü ise Bodrum Yalıkavak'taki villası ve memleketi Ödemiş'te geçiren evli, bir çocuk babası Emekli Başkonsolos Ülkü Başsoy'un (84) çağdaş yaşama ve özellikle gençlere yaptığı destekler sürüyor. Yaklaşık 80 gence burs veren ve pek çok bilim insanı ve sanatçıyı Ödemişliler ile buluşturan Başsoy, şimdi de Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Özpolat Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanını Ödemişli gençlerin bilimsel ve kültürel yönden gelişmelerinin sağlanması, bilim, kültür ve sanatevi olarak kullanılmak üzere bağışlamak amacıyla İzmir
Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. VEFA BORCUM
Memleketine vefa borcunu ödemek istediğini belirten Emekli Başkonsolos Ülkü Başsoy, "Bunlar benim memleketime olan vefa borcumdur. 4 katlı apartmanımı, Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlamak için başvurdum. Burada çeşitli etkinlikler yapılacak, konferanslar verilecek, sanatçılar sanatlarını icra edecekler" diye konuştu.