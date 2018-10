CHP’liler didişti pazarcılar ezildi

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Bayraklı Belediyesi'nin mahkeme kararını gerekçe göstererek kapattığı Özkanlar Pazar Yeri Esnafı, Bayraklı Belediyesi önünde oturma eylemi yaptı. Oturma eylemi nedeniyle polis geniş güvenlik önlemleri alırken belediye zabıtası da bahçe girişini belediyeye ait araçlarla kapattı. Özkanlar pazar yeri esnafı adına açıklama yapan platform sözcüsü Faysal Acar; Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'dan geçmişte pazarcı esnafına verdiği sözleri tutmasını istedi. Aziz Kocaoğlu'nun aday olmayacağını açıklamasının ardından Başkan Karabağ'ın partisinin büyükşehir belediye başkan adayı olabilmek için ilçe ilçe dolaşıp vatandaşların sorunlarını dinlemeye başladığını hatırlatan Acar; "Sayın başkan, büyükşehir adaylığı için ilçe ilçe dolaşmaya, pozlar verip vatandaşlarla fotoğraf çektirmeye başlamış. Aylardır pazar yerimizin kapatılması nedeniyle 860 pazarcı esnafının yaşadığı mağduriyeti her platformda anlatmaya, sayın başkana sesimizi duyurmaya çalıştık. Ama sayın başkan her seferinde bizi görmezden geldi. Pazarcı esnafı, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ arasındaki siyasi çekişmeye kurban edildi. Sayın Karabağ önce ilçesindeki sorunları çözsün ondan sonra gitsin büyükşehir belediye başkanlığına aday olsun" dedi.Mağdur olanın sadece pazarcılar olmadığını, Özkanlar'da yaşayan binlerce vatandaşın da pazaryerinin kapatılması ile mağdur edildiğini belirten Acar; "Bu güne kadar sesimizi duyurmak için defalarca eylem yaptık. Tek bir CHP'li gelip de 'Bu esnafı bir ziyaret edelim. Sorunlarını dinleyelim. Sorunun çözümü için çaba sarf edelim' demedi. Hep biz ayaklarına gittik. Bizler tek derdi alın teri dökerek günde 14 saat çalışıp evine ekmek götürmeye çalışan pazarcılarız. Millete derman olacağız diyenler de Bayraklı'yı marka yaptık diyenler de bu güne kadar bize birçok sözler verdi. Fakat hiçbirisi verdiği sözü tutmadı. Bizim evimize, çoluğumuza, çocuğumuza ekmek götürdüğümüz pazar yerinden vazgeçeceğimizi sanıyorlarsa yanılıyorlar. Sorun çözülene, bize yeni yer gösterilene kadar konunun takipçisi olacağız" diye konuştu. CHP'lilerin sorunun çözümüne ilişkin adım atmadıkları gibi kendilerini dinlemeye gelen AK Partili milletvekillerini de olayı siyasi malzeme yapmakla suçladıklarını hatırlatan Faysal Acar, şöyle devam etti: "Oysaki bu sorun basit şekilde maliyetsiz bir biçimde çözülebilirdi. Biz kimseden bir kuruş para istemiyoruz. Sadece Bornova'da, viyadük altına pazar yeri kurulabilmesi için bir imza istiyoruz. Pazarcı esnafı olarak biz gerekli düzenlemeleri kendi imkanlarımızla yapmaya hazırız. Yeter ki bizim mağduriyetimizi çözsünler." Sorun çözülene kadar her pazartesi günü Bayraklı Belediyesi önünde oturma eylemi yapacaklarını belirten Acar, "Bizler yasalara saygılı, devlete olan yükümlülüklerini yerine getiren, alın teri ile ekmeğini kazanan namuslu insanlarız. Kimse bizden cam çerçeve kırmamızı beklemesin. Bizler bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yasal çerçevede gerekli izinlerimizi alıp sorun çözülene kadar hakkımızı aramaya, eylem yapmaya devam edeceğiz. Milletin derdine derman olacağız diyenler buyursun İzmir 'in en büyük sorununa, mağdur olan 860 pazarcının sorununa çare bulsun. Unutulmasın ki mazlumun ahı indirir şahı" ifadesini kullandı. Basın açıklamasının ardından bir süre belediye önünde oturma eylemine devam eden pazarcılar daha sonra olaysız olarak dağıldı.