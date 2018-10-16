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Down sendromlular mask yaptı

Giriş Tarihi: 16.10.2018
Down sendromlular mask yaptı
DOWN sendromlu gençler, Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Duygu Ebru Öngen Corsini yönetiminde, atık ve yeniden dönüştürülen kâğıtlarla mask yapıp, tiyatronun evrensel büyüsüne tanıklık etti. Corsini, bir alışveriş merkezindeki İyilik Atölyesi'nde çalışan İzmir Down Sendromu Derneği üyesi gençler, yaptıkları maskları da hayal dünyalarındaki renklere boyadı. Corsini, "Gençlerimizle ilk aşamada atık, yeniden dönüştürülen kâğıtlarla çalıştık. Gençlerimiz çalışma boyunca maskları özenle, büyük bir sabırla, titizlikle ve keyifle boyadı" dedi.
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Down sendromlular mask yaptı
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