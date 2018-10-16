Göçmen faciasında 5 kişi gözaltında

İZMIR'DE,
Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonun, geçtiğimiz gün sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu Suriye ve Irak uyruklu 22 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltılar sürüyor. Araştırmalarını sürdüren İzmir
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 suçtan kaydı bulunan sürücünün cep telefonundan son görüştüğü kişilere yönelik çalışma yapıp, bağlantıda olduğu insan tacirlerinin kimliklerini tespit etti. Bu kişilerden 2'si Suriyeli, 2'si Türk 4 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden elde edilecek yeni bilgiler doğrultusunda gözaltı sayısının artmasının beklendiği kaydedildi. YURDA YERLEŞTIRILECEKLER
Kazada yaralanan 9 çocukla ilgili hem İl Göç İdaresi hem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Anne- babaları kazada can veren çocukların, yakınlarının ortaya çıkmaması durumunda 'refakatsiz çocuk' olarak değerlendirilip, korumaya alınacağı ve yurtlara yerleştirileceği açıklandı. Öte yandan dere yatağına uçan kamyon, yediemin deposuna getirildi. Hurdaya dönen araçta can yelekleri ve çocuklara ait olduğu düşünülen çikolatalar dikkat çekti.