Göztepe’de Kadu sevinci yaşanıyor

GÖZTEPE'DE
geçen sezonun 25. haftasında oynanan Antalya
spor müsabakasında sol dizinden sakatlanan ve ülkesi Brezilya'da ameliyat olan deneyimli stoper Kadu, tam 217 gün sonra sahaya çıktı. Yoğun bir şekilde tedavi sürecinden geçen, hatta bir ara sarı-kırmızılıların yollarını ayırmayı dahi düşündüğü Brezilyalı futbolcu, Altınordu karşısında 90 dakika görev yaptı. Maç eksiğine rağmen oldukça etkili gözüken Kadu'nun performansı teknik ekibi oldukça mutlu etti. Teknik Direktör Bayram Bektaş da oyuncusuna övgüler yağdırdı. CIKALLESHI DE DÖNDÜ
Kadu'nun çok tecrübeli ve çalışkan bir futbolcu olduğunu ifade eden Bektaş, "Kadu yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kaldı. Altınordu maçında sergilediği oyun beni mutlu etti. Zor bir sakatlık atlattı. Buna rağmen korkusuz mücadele etti" diye konuştu. Kadu'nun yanı sıra ayak bileğinden sakalanan Cikalleshi'nin de sahalara dönüp gol atması Göz- Göz'e moral verdi.