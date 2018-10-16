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Havayollarındaki tazminat bedelleri için TL çağrısı

Giriş Tarihi: 16.10.2018
Havayollarındaki tazminat bedelleri için TL çağrısı
YAŞAR Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sami Aksoy, döviz kurundaki artışın, 'Havayoluyla Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'te belirtilen tazminatların haddinden fazla yükselmesine neden olduğunu ve havayolu şirketlerinin aleyhine bir durum yarattığını söyledi. Tazminatların, tüm iç hat uçuşlarında 100 , dış hatlarda ise 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 avronun karşılığı Türk Lirası olduğunu hatırlatan Aksoy, "Eğer Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum sürecine etki etmeyecekse yönetmelikte yapılacak bir değişiklikle parasal değerler, ya avrodan çıkarılmalı ya da bu konuda bir üst sınır getirilmeli" dedi.
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Havayollarındaki tazminat bedelleri için TL çağrısı
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