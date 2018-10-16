Kapıdaki tehlike

Milli maç nedeniyle Süper Lig ve 1. Lig'e ara verilince, heyecan TFF 2. ve 3 Lig'de devam etti. TFF 2. Lig'de mücadele eden Menemen Belediyespor, son dakika golüyle 3 puanı almayı başardı. ancak TFF 2. Lig'deki temsilcilerimiz Karşıyaka ve Bucaspor kötü gidişe dur diyemedi. Hem yeşil-kırmızılılar hem de sarı-lacivertliler rakiplerine mağlup olarak puan cetvelinin son sırasına geriledi. Gizem Yılmazer'in sordu Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz temsilcilerimizi Spor Masası'nda mercek altına aldı. Gizem Yılmazer: Menemen Belediyespor çok kritik 3 puan kazandı. Nasıl buldunuz? Lebip Timor:
Müthiş bir maç oldu. Seyircisi karşısında sezonun ilk maçını oynadılar. Ancak beklenmedik bir anda geriye düştüler. Buna rağmen telaş yapmadan skoru aradılar. Son vuruş becerileri olsaydı galibiyet golü için son dakikayı beklemezler ve çok farklı kazanabilirlerdi maçı. Lider Tuzlaspor'un da 2 puan kaybettiği bir haftada çok değerli 3 puan aldılar. Bu arada tribünler için bir şey söyleyeyim. Kapalının bir tarafında bando coştururken, diğer tarafında taraftarlar kendi sloganlarıyla destek veriyorlar. Bu tezahürat aynı anda yapılınca kargaşa oluyor. Tribünler bir ağızdan söylemeli, daha etkili olur. Serhan Çifdalöz:
Menemen, zaten güçlü bir kadroya sahip. Beklenmeyen puan kayıpları yaşadılar ama bu hafta müthiş bir geri dönüşe imza atarak Tuzlaspor'un ensesine yapıştılar. Maçı son dakikaya bırakmaları tamamen kendi beceriksizliklerinden kaynaklandı. İyi bir golcüleri olsa idi çok farklı biterdi maç. Gizem: Aynı grupta Manisa BBS, Bandırma'da 2 puan bıraktı. Hedeften uzaklaşıyorlar mı?. Lebip:
Evet, üst üste gelen puan kayıpları ile liderin 6 puan gerisine düştüler. Yeni çıktıkları bir ligde bu kayıpları normal karşılıyorum. Gizem: Ya Manisaspor ? Lebip:
6 puanı silinen ve daha maç kazanamayan bir takım Manisa
spor. -5 puanla ligin dibine demir attılar. Serhan:
Umutsuz vaka. Başka söze gerek yok. Gizem: 3.ligde sanırım Karşıyaka ve Bucaspor için kabus dolu bir hafta sonu yaşandı. Karşıyaka'ya neler oluyor? Lebip:
Bu anlayışla nasıl maç kazanacaklar bilemiyorum. Taraftara bakıyorsun yerinde duramıyor ama takım yerinde sayıyor. M. Aşan cezalı, Battal ve Hakan Kuş kulübede. Sonradan oyuna girdiler ama atı alan Üsküdar'ı geçmişti. Aytekin hoca gitti, Mesut hoca geldi. Ne acıdır ki, geçen sezon küme düşen takım bu sezonunda daha başında yine aynı korkuyu yaşamaya başladı. Serhan:
Transfer yasaklısı olduğu için sezona sancılı başladılar. Cezalar ve yanlış kadro tercihleri de eklenince zaten yetersiz olan kadro da bocalamaya başladı. Nasıl toparlayacaklar bilemiyorum. " Yine düşecekler " demeye dilim varmıyor. Camia kenetlenmeli. Mevcut yönetimin boyunu aşıyor artık bu işler. Son pişmanlık bir işe yaramaz. Gizem: Bucaspor'da durum nasıl? Lebip:
Sorunlar bir çığ gibi büyüdü geldi ve açıkçası bunun altında kaldılar. Takımım henüz galibiyeti yok. Sonuç olarak ligin en altına yerleştiler. Ara açılır ise toparlamaları mümkün değil. Geçen sezon küme düştüler, ders almamış olmalılar ki bu sezon da korkulu rüyalarla yaşıyorlar. Serhan:
Kendi düşen ağlamaz. Kulüp yıllardır iyi yönetilemedi ve süper lige çıktıktan sonra hızla yere çakılmaya başladılar. Bu hastalığa bizim reçete yazmamız çok zor.