Sürpriz yapan anneye asker oğuldan sürpriz

Genelkurmay Başkanlığı, geçen 23 Ağustos tarihinde Kurban Bayramı'nda kendilerine başvuran aileler arasından seçtikleri İzmir
li Birsen (47)- İlhan Aldoğan (50) çiftini, 8 aydır görmedikleri oğulları Burak'la görev yaptığı Şırnak Kevane Tepe Üs Bölgesi'nde sürpriz bir şekilde bir araya getirdi. Kurban Bayramı'nda nöbet tuttuğu kulübede anne ve babasını karşısında gören er Burak Erdoğan (22) büyük sevinç yaşadı. Er Burak Aldoğan da babası İlhan Aldoğan ile iş birliği yapıp, annesine sürpriz yaptı. SEVINÇ GÖZYAŞLARI
Annesinin terhis tarihinin daha geç olduğunu bilmesinden yola çıkan Burak, sabah birliğinden ayrıldıktan sonra uçakla İzmir'e geldi. Burak Aldoğan, Adnan Menderes Havalimanı'nda kendisini karşılayan babasıyla birlikte çok özlediği annesi Birsen Aldoğan'ın Karşıyaka Çarşı'da çalıştığı mağazaya gitti. Burada gazetecilere askerlik ile ilgili röportaj veren anne Birsen Aldoğan, kendilerini Şırnak'a götüren Genelkurmay Başkanlığı'na teşekkür ettikten sonra oğluna olan özlemini anlattı. Birsen Aldoğan, oğlunu çok görmek istediğini söylediği ve gözlerinin dolduğu sırada mağazaya giren ve kendisine arkadan yaklaşan oğlunu fark etti. Önce şaşıran anne, daha sonra sevinç gözyaşları döküp oğluna sımsıkı sarıldı. Bu anlara baba İlhan Aldoğan ile Birsen Aldoğan'ın iş arkadaşları tanıklık etti. Sevinç gözyaşları dökerek anlatan Birsen Aldoğan, "Oğlum bana aynı sürprizi yaptı. Ben de yolda olduğunu bilmeden telefonla arayıp ulaşamadığımda endişelenmiştim meğer uçakla bana geliyormuş. Hazırlık yapacaktım, gidip karşılayacaktım ama o bana geldi. Çok mutlu oldum. Çok şükür askerliği sağ salim bitti. Allah tüm anne ve babaları evlatlarına kavuştursun" dedi.