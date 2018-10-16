Türk leblebisi dünya pazarında

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çerez kültüründe vazgeçilmez bir yeri olan leblebide dünya pazarına gönderilen ürün miktarı her yıl artıyor. Ülke genelinde yıllık yaklaşık 50 bin ton olan leblebi üretiminin yaklaşık yüzde 70'i Denizli
'nin Serinhisar ilçesinden karşılanıyor. Denizlili üreticiler, geçen yıl ürettikleri 35 bin ton leblebinin 4 bin 500 tonunu 14 ülke pazarına göndererek 24 milyon dolar döviz geliri elde etti. Bu geleneksel lezzeti son yıllarda farklı soslarla birleştirerek 45 çeşit çerez geliştiren üreticiler, bir yandan yeni pazarlara girmek diğer yandan özellikle diyet yapanların bu ürünü keşfetmesi için tanıtım çalışması yürütüyor. Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, geçen yıl kentten yapılan 4 bin 500 ton ihracatın bu yılın 9 ayında ise bin 900 ton olduğunu, yılı bir miktar yükselişle kapatmayı öngördüklerini söyledi. Leblebinin protein kaynağı olduğunu dile getiren Tefenlili, "Dış piyasaya gönderdiğimiz leblebinin büyük çoğunluğu Tunus'a gitti. Bizim leblebimizin tadını çok sevdiler. Leblebiyi diyet menüleri için önererek iç tüketimi artırmak istiyoruz" diye konuştu.