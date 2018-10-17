Afrin’den dönen askere davul zurnayla karşılama

BUGÜN NELER OLDU

Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrindeki vatani görevini tamamlayan komando er Berkan Şentürk, memleketi Ödemiş'e döndü. Afrin'deki terör örgütlerine yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'na da katılan Şentürk, babaevinin bulunduğu Emmioğlu Mahallesi 1. Mercan Sokak Çıkmazı'nda davul ve zurna çalınarak karşılandı, kurban kesildi. Şentürk, araçtan indikten sonra annesi Şennur ile babası Berkan Şentürk'e sarılıp, özlem giderdi ardından selam durarak, tekmil verdi. Kalabalığı selamlayan Berkan Şentürk, "Sınırlarımızda eli tetikte nöbet bekleyen, tüm askerlerimizin Allah yardımcısı olsun" dedi.