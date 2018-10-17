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Alaçatı Pazarı organik ürünleriyle dikkat çekiyor

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Alaçatı Pazarı organik ürünleriyle dikkat çekiyor
İZMIR'IN Çeşme İlçesi'nin turistlik Alaçatı Mahallesi'nde kurulan pazar, birbirinden leziz ve sağlık deposu otları, sebze ve meyveleri halkla buluşturuyor. Her hafta cumartesi günü açılan Alaçatı Pazarı, köylünün ya da ikinci baharını yaşayan emekli üreticinin adresi olarak öne çıkıyor. Yaz aylarında 2 bin tezgah açılan pazarda, turizm sezonunun sona ermesiyle sadece giysi tezgahlarında azalma görülüyor. Sebze, meyve ya da Ege otlarının ise tezgahları süslemeye devam ettiği görülüyor. Pazar da ayrıca balık mezatı da kurulurken, mezata sadece lokanta sahipleri değil ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar da katılıyor. Alaçatı Balıkçı Kooperatifi yöneticilerinden Ali Kırmızıoğlu, mezatın onlarca yıllık gelenekle sürdürüldüğünü, balıkçının emeğinin en iyi şekilde değerlendirildiğini belirtti.
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Alaçatı Pazarı organik ürünleriyle dikkat çekiyor
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