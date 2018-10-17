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’nde sağlıklı yaşam tavsiyeleri

ERAY ARPAŞİN Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018
Dokuz Eylül Koleji’nde sağlıklı yaşam tavsiyeleri
DOKUZ Eylül Koleji, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Balanlı ve fizyoterapist Özgür Yeşilyurt'u ağırladı. Düzenlenen seminere veliler yoğun ilgi gösterdi. Çocuk sağlığı için yapılması gerekenleri anlatan Balanlı, "Hastalıkların iyileşeceği mekânlar, hastaneler değil, bizzat sizin kendi bedeninizdir. Rafine unlu ve şekerli gıdalardan kaçınmalıyız ve en önemlisi de fermente gıdalar ile probiyotik beslenme tarzına alışmalıyız. Bağırsaklarımız vücudumuzun ikinci beynidir. Bağırsaklarımızın sağlığını düşünerek beslenirsek tüm vücudumuz da sağlıklı olur. Mecbur kalmadıkça antibiyotikten kesinlikle uzak kalmalıyız" dedi.
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Dokuz Eylül Koleji’nde sağlıklı yaşam tavsiyeleri
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