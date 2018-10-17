Domino nakille şifayı buldular

İzmir
'in Buca İlçesi'nde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Beyza Nur Fidan'a 12 yıl önce glikojen depo hastalığı teşhisi konuldu. Karaciğer metabolizması ilerleyen dönemde olumsuz etkilenen Fidan'ın yüksek kolesterol seviyeleri nedeniyle ileride ciddi kalp sorunu yaşamaması için nakil kararı alındı. Kadavradan nakil olmak için sıra bekleyen Fidan için uygun karaciğer bulunamayınca doktorları canlı vericiden nakil yapılmasını kararlaştırdı. 3 AMELIYAT BIRDEN
Genç kızın 24 yaşındaki abisi Arif Fidan'ın uygun verici olmasıyla nakil operasyonu hazırlığı yapıldı. Karaciğer nakli bekleyen 72 yaşındaki Kadri Tüzgen'e de doktorlar genç kızın karaciğer dokusunu nakletmeyi önerdi. Tüzgen'in de ameliyatı kabul etmesiyle 3 kişi aynı ameliyathaneye alındı. 10 saat süren ameliyatta Arif Fidan'ın karaciğer dokusu kız kardeşine, Beyza Nur Fidan'ın dokusu da Tüzgen'e nakledildi. Operasyonu gerçekleştiren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Bölümü Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Murat Zeytunlu, dünyada çok yaygın olmayan "domino karaciğer nakli" ile iki hastanın da sağlığına kavuştuğunu dile getirdi. Abi Arif Fidan, "Kardeşim de başka bir hastaya can verdi. Dedemizi küçük yaşlarda kaybetmiştik artık bizim bir tane daha dedemiz oldu" diye konuştu. Abisinden yapılan karaciğer nakliyle ikinci kez hayata "Merhaba" diyen Beyza Nur Fidan, nakil olmak için beklediğini yeniden sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti. Genç kızın karaciğeriyle sağlığına kavuşan Kadri Tüzgen ise, "2 yıldır karaciğer nakli olmayı bekliyordum. Allah bana 2 tane daha torun verdi. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum." dedi.