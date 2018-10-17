EBSO’dan Çinli işadamlarına davet

EGE
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar Çin İzmir
Başkonsolosu Zengxian Liu'yu ziyaretinde, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için Çin'li yatırımcıları İzmir'e davet etti. Başkan Yorgancılar "Şu anda İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile birlikte Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluşunu gerçekleştirmek üzereyiz. Bu konuyla ilgili Çin'de ilgili kurumlar veya bu konularla ilgili yatırımcı varsa iletişime geçmek isteriz. Organize bölgelerinden biri kesme çiçek, diğeri de günlük sebze meyve ürünlerinin üretimini yapacak. Bu bölgelerde yatırım yapabilirler" dedi. Çin İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu ise, "Türkiye'deki sektörlerle aynı sektörlerde faaliyet gösteren Çinli firmaları bir araya getirmek istiyoruz. Gelecekte daha yoğun bir işbirliği olacak. Çin'de düzenlediğimiz programlarla bu yıl İzmir'i ziyaret eden turist sayısında da artış yaşadık" diye konuştu.