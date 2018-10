Eğlence ve sanat My Via 414’te

BUGÜN NELER OLDU

merkezinde kültür, sanat ve eğlencenin kalbi olan My Via 414 başarılı etkinlerine bir yenisini ekledi. Dora Magazin işbirliği ile yapılan "Back to School" organizasyonunda İzmir liler keyifli anlar yaşadı. Gençliğin yeni gözdesi Arda Erel katıldığı söyleşide sevenleri ile bir araya geldi. Doç. Dr. Engin Deniz'in moderatörlüğündeki söyleşide Erel'e büyük ilgi gösteren İzmirliler bol bol fotoğraf çektirdi. Müzik, defile, söyleşi ve sanatın bir arada yaşandığı harika g��nde ünlü mayo tasarımcısı Cihan Nacar'ın defilesi nefesleri kesti. Nacar'ın son kreasyonunun sunulduğu defilede Ece Begüm Yücetan, Türkiye 2017 Üçüncü Güzeli Pınar Tartan, Gözde Baddal, Vania de Brito, Erjena Avokadnas gibi isimler podyuma çıktı. Damak tadının ustaları ise Molly Malones'te buluştu. Yemekseverler ünlü bloggerlar ile farklı deneyimler yaşadı. Hint kınası ve taşlı festival makyajı gibi dikkat çeken uygulamaların yanı sıra temel tasarım atölyesi Mandala ilgi çeken bir başka bölüm oldu. Gençlerin müzik durağı ise İzmir'in sevilen grubu Tezgah oldu. Canlı müzik performansında büyük coşku yaşanırken DJ Parti ise günün kapanış sürprizi oldu.