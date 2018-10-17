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Kent Park’ın can suyu Şentop’tan

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Kent Park’ın can suyu Şentop’tan
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Mustafa Şentop, Üniversitesi'nin 2018-2019 Akademik Yılı açılış törenine katılmak üzere Uşak'a geldi. Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılan TBMM Başkanvekili Şentop, ayrıca şehrin mega projesi Kent Park alanını ziyaret etti. Başkan Nurullah Cahan'ın tanıttığı, Uşak Belediyesi tarafından kente kazandırılan, dev projeye destek vererek Şentop da alana ağaç dikti. "Kent Park'ta sizin de dikili bir ağacınız olsun" kampanyasına destek olan Şentop, diktiği ağaca ilk can suyunu bizzat kendisi verdi.
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Kent Park’ın can suyu Şentop’tan
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