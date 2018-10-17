Kent Park’ın can suyu Şentop’tan

TÜRKİYE
Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Mustafa Şentop, Uşak
Üniversitesi'nin 2018-2019 Akademik Yılı açılış törenine katılmak üzere Uşak'a geldi. Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılan TBMM Başkanvekili Şentop, ayrıca şehrin mega projesi Kent Park alanını ziyaret etti. Başkan Nurullah Cahan'ın tanıttığı, Uşak Belediyesi tarafından kente kazandırılan, dev projeye destek vererek Şentop da alana ağaç dikti. "Kent Park'ta sizin de dikili bir ağacınız olsun" kampanyasına destek olan Şentop, diktiği ağaca ilk can suyunu bizzat kendisi verdi.