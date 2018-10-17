Kestanede rekolte sevinci

TÜRKİYE'NİN
kestane üretimindeki payını her geçen yıl artıran Manisa
'nın Demirci İlçesi'nde bu yıl bin ton kestane rekoltesi bekleniyor. Verilen teşvikler ve fidan desteğiyle Demirci'de üretimi hızla yaygınlaşan kestanede hasat başladı. Üreticiler, özel yapım sırıklarla kestaneleri yere düşürdükten sonra, kozalaklarıyla birlikte çuvallara doldurup, evlerine götürüyor. Evde kestaneleri dikenli kozalaklarından ayrılması için kuyuya döküp, eğrelti otlarıyla ıslatan üreticiler, kilogramı 20 ila 25 lira arasında değişen fiyatlardan tüccarlara satıyor. Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, "Hedefimiz 2020'de kestane üretimini 3 bin tonun üzerine çıkarmak" dedi.