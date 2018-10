Kimsesiz mezarlık

BUGÜN NELER OLDU

kaçak yollardan giriş yaparken Ege Denizi'nde boğularak yaşamını yitiren kimsesiz mülteciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğançay Mezarlığı'nda oluşturulan 412 numaralı adada toprağa veriliyor. Büyükşehir, 2 dönümlük alanda bin 200 gömünün yapılabilek mezarlıkta, ülkelerinden çok uzakta yapayalnız, cemaatsiz defin yapılan mezarlara gözü gibi bakıyor. Mezarlık alanı her gün temizleniyor; beyaz, pembe ve kırmızı güller ve çimenler her gün sulanıyor. Doğançay'da Halen Avrupa yolunda can veren 78 mültecinin mezarı bulunuyor.