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Kimsesiz mezarlık

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Kimsesiz mezarlık
AVRUPA'YA kaçak yollardan giriş yaparken Ege Denizi'nde boğularak yaşamını yitiren kimsesiz mülteciler, Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğançay Mezarlığı'nda oluşturulan 412 numaralı adada toprağa veriliyor. Büyükşehir, 2 dönümlük alanda bin 200 gömünün yapılabilek mezarlıkta, ülkelerinden çok uzakta yapayalnız, cemaatsiz defin yapılan mezarlara gözü gibi bakıyor. Mezarlık alanı her gün temizleniyor; beyaz, pembe ve kırmızı güller ve çimenler her gün sulanıyor. Doğançay'da Halen Avrupa yolunda can veren 78 mültecinin mezarı bulunuyor.
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Kimsesiz mezarlık
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