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Menderes’e yarı olimpik havuz

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Menderes’e yarı olimpik havuz
MENDERES Belediyesi tarafından sürdürülen hizmet kervanı hızla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında ilçeye yarı olimpik yüzme havuzu kazandırılıyor. Çalışmaların sürdüğü proje tamamlandığında çocukların keyifle vakit geçireceği bir sosyal tesis daha ilçeye kazandırılmış olacak. 5 bin 250 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilen projede yarı olimpik açık yüzme havuzunun yanı sıra, çocuk havuzu, wc-soyunma odaları, fitness salonu ve kafeterya yer alacak. Menderes'e ilkleri kazandırmaya devam ettiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Çocuklarımızın, gençlerimizin keyifle vakit geçireceği, sosyalleşebileceği yeni bir alanı daha ilçemize kazandırıyoruz" diye konuştu.
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Menderes’e yarı olimpik havuz
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