Morgları gezerek yeğenlerini arıyor

İzmir
'de geçtiğimiz pazar günü Menderes İlçesi Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında göçmenleri taşıyan kamyonun dere yatağına uçması sonucu 22 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı kazanın yankıları sürüyor. İstanbul'a 14 gün önce tatil için gelen 33 yaşındaki Muhammed Abid Musa, Menderes'ten gelen kaza haberi ile büyük şok yaşadı. Tatilini yarıda kesip apar topar İstanbul'dan İzmir'e Iraklı bir arkadaşı ile birlikte gelen Musa, yeğenlerini bulmak için hastane morglarını geziyor. Egeli Sabah'a konuşan Musa, "Jandarma en büyük yeğenim aşçılık yapan 22 yaşındaki Cerrah Esed Ali'nin öldüğünü söyledi. İnternetten olay yeri videolarında da 13 yaşındaki yeğenim Fatma Esed Ali'yi yerde hareketsiz halde yatarken gördüm. Belki öldü, belki yaralı. Yaralılar ile ilgili bir bilgi alamadım. Ayrıca 17 yaşındaki Mustafa Esed Ali ile 7 yaşındaki Zehra Esed Ali isimli yeğenlerime de ne olduğunu bilmiyorum. İnşallah Mustafa, Zehra ve Fatma yaşıyordur" diye konuştu. YARDIM ISTIYOR
Yetkililerden kayıp olan 3 yeğeni ile ilgili bilgi almak istediğini söyleyen acılı dayı Muhammed Abid Musa, "3 ayrı hastaneye gittim, bir sonuç alamadım. Eniştem gelene kadar diğer hastaneleri gezeceğim. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda anne ya da baba harici DNA testi yapılmıyor. DNA testi için kan veremiyorum. Bu nedenle dayısı olarak cesetleri teşhis için giremiyorum. Eniştem, yani yeğenlerimin babası Irak'ın Basra şehrinden geliyor. Sanırım bugün DNA testi ve teşhis için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gideceğiz. Ben de eniştem gelene kadar arkadaşımla birlikte hastane morglarını geziyorum. Ayrıca hastanelere yeğenlerimin yaralı olarak gelip gelmediklerini soruyorum" dedi.