Şengül’den gençlere: Aktif ve sosyal olun

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Parti İzmir
İl Başkanı Aydın Şengül, Gençlik Kolları'nın Üniversite Tanışma Toplantısı'nda öğrencilerle bir araya geldi. Anılarını anlatan Şengül, "Öğrenciyken arkadaşlarımızla kafeteryaya gittiğimizde, içtiklerimize acaba paramız yeter mi, hesap fazla gelir mi diye stres olurduk. Ekmekle çorba içip karnımızı doyurur, derslerimize çalışırdık. Ama şimdi görüyorum ki, bu yaşadıklarımın hepsi çok güzel anılarmış. Öğrenciliğin ne demek olduğunu her açıdan çok iyi bilirim. Ama bu zamanların değerini de unutmayın" diye konuştu. TAVSIYELERDE BULUNDU
Toplantıda konuşan Şengül, ülkenin geleceğinin gençlerin elinde olduğunu hatırlattı. Bu noktada gençlere yapılacak çalışmalara ilişkin tavsiyelerde de bulunan Şengül, "Gençler olarak şimdiden ülkenin geleceğine nasıl katkı koyarım diye düşünün. Kesinlikle aktif ve sosyal olun, kulüpler kurarak farklı faaliyetler gerçekleştirin. Üniversitelerde gördüğünüz sorunları tespit edin, çözüm önerileri getirin" dedi. Şengül, gençlere her türlü desteği sağlamaya da hazır olduklarını da vurguladı.