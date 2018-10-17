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altyapısında yetiştikten sonra Medipol Başakşehir'e, oradan da İtalya'nın Roma takımına transfer olan ve gösterdiği başarılı performans ile takımın değişmezleri arasına giren Cengiz Ünder'in adı Alman devi Bayern Münih ile anılmaya başladı. Yaşı ilerleyen Robben'in yerini Cengiz ile doldurmayı planlayan Bayern'in, milli futbolcu için 50 milyon euroyu gözden çıkardığı da iddialar arasında yer alırken, Cengiz'i en iyi tanıyan isimlerin başında gelen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, transferin gerçekleşmesinin kendisini şaşırtmayacağını söyledi. Eroğlu, "Cengiz, özellikleri olan çok iyi bir oyuncu. Uzayda bile oynar" diye konuştu.