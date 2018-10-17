Yeter artık satma!

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Belediye başkanlığı döneminde mülkiyeti belediyeye ait turizm imarlı 13 araziyi toplamda 119 milyon 355 bin liraya sattığı için kamuoyunda sıkça eleştiri konusu olan CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bu sefer belediye meclisi 'dur' dedi. Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilen meclis toplantısında Başkan Soyer, Ürkmez barajının hemen üst kısmında yer alan ve mülkiyeti belediyeye ait 4 arsanın satışı için meclisten yetki istedi. Başkanlıktan gelen önergeler bölümünde ikinci sırada yer alan satışa ilişkin önerge komisyonlara gönderilmeden CHP ve AK Partili Meclis Üyelerinin ret oyu ileaiaeie kabul edilmedi. Oylama öncesi söz alan CHP Grup Başkan Vekili Ahmet Günay satış sürecini başlatacak önergeye olumsuz oy kullanacaklarını belirtti. Daha sonra mecliste yapılan oylamada Başkan Tunç Soyer'e satış için yetki verilmesini öngören önerge AK Parti, CHP ve Bağımsız meclis üyelerinin oyu ile ret edildi. Başkan Soyer'in satış için yetki istediği meclis toplantısına CHP'li meclis üyeleri Osman Ürkmez, Yelda Celiloğlu, Hüseyin Ercan, Mustafa Ulu ve Erbay İndağ'ın çeşitli mazeretleri gerekçe göstererek katılmaması dikkat çekti. Mazeret belirten meclis üyelerinin satışa karşı oldukları bu nedenle de meclis toplantısına katılmadıkları öne sürüldü. Başkan Soyer'e satış yetkisi verilmemesinde etkili olan diğer bir gelişme ise grup toplantısında yaşandı. İddiaya göre belediye meclis toplantısı öncesi CHP'li meclis üyelerinin yaptığı grup toplantısında satış yetkisine ilişkin gündem maddesi görüşülürken bazı CHP'li meclis üyeleri satışa karşı olduklarını, satışta ısrar edilmesi halinde aleyhte oy kullanacaklarını belirterek karara muhalefet etti. Bunun üzerine Soyer geri adım atmak zorunda kaldı.