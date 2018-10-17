Yollar kan gölüne döndü

BUGÜN NELER OLDU

geçtiğimiz gün meydana gelen iki ayrı kazada can pazarı yaşandı. Kınık'ta kazada Bergama-Soma il karayolunun Kınık Kavşağı'ndaki salça fabrikasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Ören (39) idaresindeki toz kömür yüklü tır, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kavşakta tali yolda beklemekte olan Halil İbrahim T.(60) İdaresindeki traktöre çarpıp şarampole devrildi. Kazada, tır içerisinde sıkışan sür��cü Mustafa Ören hayatını kaybetti.Ödemiş'in Gölcük Mahallesi'nde meydana gelen kazada Mustafa Acar (21) yönetimindeki otomobil, bir anda kontrolden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Acar ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ceren Yeniceli (15) ve Dilber Bultan (18) yaralanırken, Gökhan Burultay (19) ise yaralandı.