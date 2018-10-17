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Yollar kan gölüne döndü

’de 2 ayrı kaza meydana geldi. Kınık’ta devrilen tırın sürücüsü öldü, Ödemiş’te ise direğe çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Yollar kan gölüne döndü
İZMIR'DE geçtiğimiz gün meydana gelen iki ayrı kazada can pazarı yaşandı. Kınık'ta kazada Bergama-Soma il karayolunun Kınık Kavşağı'ndaki salça fabrikasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Ören (39) idaresindeki toz kömür yüklü tır, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kavşakta tali yolda beklemekte olan Halil İbrahim T.(60) İdaresindeki traktöre çarpıp şarampole devrildi. Kazada, tır içerisinde sıkışan sür��cü Mustafa Ören hayatını kaybetti.

1'I AĞIR 4 YARALI
Ödemiş'in Gölcük Mahallesi'nde meydana gelen kazada Mustafa Acar (21) yönetimindeki otomobil, bir anda kontrolden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Acar ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ceren Yeniceli (15) ve Dilber Bultan (18) yaralanırken, Gökhan Burultay (19) ise yaralandı.
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Yollar kan gölüne döndü
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